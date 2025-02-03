Одним все, другим ничего: 5 признаков, что у вас комплекс Калимеро, который мешает жить

«Они большие, а я маленький, и это несправедливость!» Возможно, вам знаком Калимеро, персонаж мультсериала, — очаровательный, но несчастный цыпленок; единственный, кто родился черным в семействе желтых цыплят.
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