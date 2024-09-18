Этот метод подходит только тем, кто ищет коротких романов.

﻿﻿Многие женщины утверждают, что следуют правилу 6-6-6 при поиске партнера. Следовательно, мужчина должен быть ростом шесть футов (190 см), иметь пресс с шестью кубиками и иметь годовой доход в размере 100 000 долларов (приблизительно 760 000 рублей в месяц).