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Разруха и разборки — российская провинция в лихие 90-е

Разруха и разборки — российская провинция в лихие 90-е

Коротко атмосферу этого периода можно охарактеризовать как «вдруг можно стало все (но не всем)». Лихие и свободные, полные надежд и насыщенные трудными испытаниями — как бы мы ни относились к 90-м, это часть нашей истории, которую нелишне прочувствовать еще раз, чтобы задуматься и сделать собственные выводы.

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