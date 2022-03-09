«Скрытая подготовка»: Минобороны РФ сообщило о намерениях Киева начать наступательную операцию в Донбассе в марте

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине заполучили секретные документы командования украинской Нацгвардии, подтверждающие скрытую подготовку Киевом наступательной операции в марте 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине заполучили секретные документы командования украинской Нацгвардии, подтверждающие скрытую подготовку Киевом наступательной операции в марте 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.
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