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«Скрытая подготовка»: Минобороны РФ сообщило о намерениях Киева начать наступательную операцию в Донбассе в марте

«Скрытая подготовка»: Минобороны РФ сообщило о намерениях Киева начать наступательную операцию в Донбассе в марте

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине заполучили секретные документы командования украинской Нацгвардии, подтверждающие скрытую подготовку Киевом наступательной операции в марте 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.

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