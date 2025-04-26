Бандитский Петербург времен Достоевского показали на сцене НОВАТа

Гастроли легендарного балета Бориса Эйфмана стартовали в Новосибирске на этой неделе. Помимо уже знакомым балетоманам «Анны Карениной» и «Евгения Онегина», знаменитый балетмейстер привез в НОВАТ «Преступление и наказание» – свой четвертый балет по мотивам романов Достоевского.