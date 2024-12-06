Ночью в Челябинске дотла выгорел крупный магазин колясок

Товара там было на 10 миллионов рублей. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области. О возгорании на улице Молдавской стало известно ночью, очевидцы сообщили, что полыхает кровля отдельно стоящего здания возле ТРК «Фокус».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии