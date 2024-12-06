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Ночью в Челябинске дотла выгорел крупный магазин колясок

Ночью в Челябинске дотла выгорел крупный магазин колясок

Товара там было на 10 миллионов рублей. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области. О возгорании на улице Молдавской стало известно ночью, очевидцы сообщили, что полыхает кровля отдельно стоящего здания возле ТРК «Фокус».

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