Президент России объявил перемирие в честь 80-летия Дня Победы. Но будет ли его соблюдать враг? Даже если Киев действительно отдаст соответствующий приказ подразделениям, это всё равно не гарантирует, что бои хоть на время прекратятся из-за неподконтрольности националистических формирований.
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