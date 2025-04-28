Любимый нацист Зеленского решил идти на Киев. И это не шутки

Президент России объявил перемирие в честь 80-летия Дня Победы. Но будет ли его соблюдать враг? Даже если Киев действительно отдаст соответствующий приказ подразделениям, это всё равно не гарантирует, что бои хоть на время прекратятся из-за неподконтрольности националистических формирований.