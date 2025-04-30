Россиянам назвали полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

Алкоголь может оказывать значительное влияние на здоровье, и существуют определенные состояния, при которых его употребление категорически противопоказано, рассказала кардиолог неврологического отделения НИИ скорой помощи имени И.
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