Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Ну да детишки малые.Что мама сказала то и правда.С предателей Росс...
  • Геннадий Бережнов
    Действия Запада и подготовкой к большой войне с Россией становятся явью каждый день. Если конечно учесть, что они око...НАТО сделал после...
  • НАТАЛЬЯ Силкина
    Гордимся такими героями,Спасибо ,что они у нас есть, настоящие богатыри русской земли.Боевики открыли о...

"Мы уже выиграли": Правда из зоны СВО, о которой боятся говорить

"Мы уже выиграли": Правда из зоны СВО, о которой боятся говорить

Прогнозы - всегда дело неблагодарное. Однако теперь, когда события в зоне СВО все - и наши, и враги - трактуют однозначно, хотелось бы напомнить, что сказал в интервью Царьграду заместитель командира бригады по боевому применению с позывным "Ратибор".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Может мы и выиграли, но враг упорно стоит на месте и почему то не отступает, хотя и мотивации нет, и поддержки с воздуха нет, и настроение в войсках у них упадническое, и нарядный голод у них, а они всё равно ожесточенно стреляют, контбатарейная стрельба не утихает, и газ мы продолжаем качать, через территорию Украины в Германию, которая предоставляет ВСУ свои танки вместе с экипажами..., что то пасьянс здесь совсем не складывается. &quot;А мы уже выиграли...&quot;
Ответить
2 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Мы выиграли но не офицально. А территории мы не забираем не потому что отцы бригадиры гонят технику в,, накат&quot; без прекрытия дыма и беспилотников, а из за того чтобы запад выставил свои сусеки.
Ответить
1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Выиграли мы тогда, когда когда Российская Армия будет стоять на западных рубежах границы СССР. А всё остальное пока только хотели, не более.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх