"Мы уже выиграли": Правда из зоны СВО, о которой боятся говорить

ИМ

Ильдус Мамлеев

Может мы и выиграли, но враг упорно стоит на месте и почему то не отступает, хотя и мотивации нет, и поддержки с воздуха нет, и настроение в войсках у них упадническое, и нарядный голод у них, а они всё равно ожесточенно стреляют, контбатарейная стрельба не утихает, и газ мы продолжаем качать, через территорию Украины в Германию, которая предоставляет ВСУ свои танки вместе с экипажами..., что то пасьянс здесь совсем не складывается. "А мы уже выиграли..."