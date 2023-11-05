Прогнозы - всегда дело неблагодарное. Однако теперь, когда события в зоне СВО все - и наши, и враги - трактуют однозначно, хотелось бы напомнить, что сказал в интервью Царьграду заместитель командира бригады по боевому применению с позывным "Ратибор".
"Мы уже выиграли": Правда из зоны СВО, о которой боятся говорить
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Может мы и выиграли, но враг упорно стоит на месте и почему то не отступает, хотя и мотивации нет, и поддержки с воздуха нет, и настроение в войсках у них упадническое, и нарядный голод у них, а они всё равно ожесточенно стреляют, контбатарейная стрельба не утихает, и газ мы продолжаем качать, через территорию Украины в Германию, которая предоставляет ВСУ свои танки вместе с экипажами..., что то пасьянс здесь совсем не складывается. "А мы уже выиграли..."
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2 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Мы выиграли но не офицально. А территории мы не забираем не потому что отцы бригадиры гонят технику в,, накат" без прекрытия дыма и беспилотников, а из за того чтобы запад выставил свои сусеки.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Выиграли мы тогда, когда когда Российская Армия будет стоять на западных рубежах границы СССР. А всё остальное пока только хотели, не более.
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10 час.
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