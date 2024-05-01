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Крис Миддлтон: «Бакс» по-прежнему уверены в себе. Хотим перевести серию в седьмую игру»

Во вторник «Бакс» победили без травмированных Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда, сократив отставание в серии (2-3).

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