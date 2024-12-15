Как легко оклеветать, обесценить чужой ратный труд и опорочить память павших: разбираем критику генерала Овчарова (ВИДЕО)

На днях в Telegram появилась заказная или просто неграмотная информация с необоснованной критикой бригады БпЛА и военачальника Дмитрия Овчарова, якобы отстраненного от руководства 3-й армией с формулировкой «за провалы».
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