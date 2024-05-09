Китайский мужчина вступил в брак с молодой женщиной из России и прожил с ней полгода. Постепенно он начал замечать небольшие, но явные различия между ней и девушками из своей страны.
Китаец женился на девушке из России, а потом рассказал, почему в его стране многие мечтают о русской жене
Комментарии
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Дмитрий Боев
Во как легко рождаются легенды. В основном на недостатке знаний. В китае долгое время проводилась политика "одна семья - один ребёнок". И при рождении второго уже ребёнка в семье прекращались всякие государственные субсидии. Это делалось для прекращения роста населения. И потому, чтобы род продолжился, семья, узнав, что женщина беременна девочкой шли на аборт (и всё бы вам криминальные!"). Потому в этой стране такая нехватка девушек.
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9 час.
HotRS
При Мао могли определять пол еще не рожденного ребенка? Напомню, умер Мао в 76-м году. И уже тогда в Китае было УЗИ???
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3 час.
HotRS
Все значительно прозаичнее. От родившихся девочек просто избавлялись. Топили как котят, убивали и т.д. и т.п.. И это было совсем до недавнего времени.
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3 час.
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