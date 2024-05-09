Китаец женился на девушке из России, а потом рассказал, почему в его стране многие мечтают о русской жене

Дмитрий Боев

Во как легко рождаются легенды. В основном на недостатке знаний. В китае долгое время проводилась политика "одна семья - один ребёнок". И при рождении второго уже ребёнка в семье прекращались всякие государственные субсидии. Это делалось для прекращения роста населения. И потому, чтобы род продолжился, семья, узнав, что женщина беременна девочкой шли на аборт (и всё бы вам криминальные!"). Потому в этой стране такая нехватка девушек.