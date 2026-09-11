Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

Петербуржцы могут подать заявку на помощь волонтёра в дни выборов

Петербуржцы могут подать заявку на помощь волонтёра в дни выборов

Цифровой сервис "Волонтёры на избирательном участке" работает на "Госуслугах". Он создан Минцифры России совместно с Центральной избирательной комиссией в рамках подготовки к единому дню голосования 2026 года, когда пройдут выборы депутатов Государственной Думы и другие совмещенные с ними избирательные кампании.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым