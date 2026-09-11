Петербуржцы могут подать заявку на помощь волонтёра в дни выборов

Цифровой сервис "Волонтёры на избирательном участке" работает на "Госуслугах". Он создан Минцифры России совместно с Центральной избирательной комиссией в рамках подготовки к единому дню голосования 2026 года, когда пройдут выборы депутатов Государственной Думы и другие совмещенные с ними избирательные кампании.