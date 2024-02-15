Дайджест дня: новый шеф-дизайнер Audi, обновленный Porsche 911 и другие события индустрии

Дайджест дня: новый шеф-дизайнер Audi, обновленный Porsche 911 и другие события индустрииКомпания Audi объявила о смене шеф-дизайнера: вместо Марка Лихте, который занимает эту должность уже десять лет, главным по дизайну станет 52-летний Массимо Фраскелла (на фото).