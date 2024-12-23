Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США

ГренландияДональд Трамп снова заявил о желании купить Гренландию у Дании. По его словам, владение островом является «абсолютной необходимостью» для США «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».
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