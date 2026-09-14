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Власти РФ смягчили норматив продаж топлива на бирже для поддержки энергетики

Правительство Российской Федерации утвердило постановление, согласно которому до конца 2026 года производители бензина и дизельного топлива смогут включать в минимальный норматив обязательных продаж на бирже объемы топлива, реализованные тепловым и электростанциям по адресным биржевым сделкам и внебиржевым договорам.

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