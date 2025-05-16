Норвегия предоставит большие возможности в Андойя для БПЛА

Норвежский космодром Андойя будет превращен в базу для беспилотных летательных аппаратов большой дальности и займет центральное место в развитии военно-космической деятельности, 16 мая сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии