Мекканский альянс может атаковать хуситов в ответ на удары по Саудовской Аравии

YAHYA ARHAB/EPA/TASS Глава МИД Турции Хакан Фидан 19 сентября не исключил, что участникам Мекканского оборонного альянса может потребоваться применение военной силы в связи с атаками хуситов на Саудовской Аравии.
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