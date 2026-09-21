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«Сейчас я похудела на 36 кг, и это потрясающе, это настоящий кайф!»: Ирина Олифер рассказала о преображении и переменах в гардеробе

«Сейчас я похудела на 36 кг, и это потрясающе, это настоящий кайф!»: Ирина Олифер рассказала о преображении и переменах в гардеробе

Певица и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» Ирина Олифер поделилась, как изменилась её внешность. В беседе с «Леди Mail» артистка призналась, что сбросила 36 килограммов.

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