Коротко о важном

В этом году в окружной столице в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» планируется реконструкция стелы «Романтикам 70-х» и сквера рыбоконсервного комбината, а также обустройство селфи-зоны.
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