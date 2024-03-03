Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила об окончательном переезде в РФ

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи, проходящем на федеральной территории Сириус сообщила, что окончательно переехала в РФ и планирует построить здесь свой дом, признавая страну как по-настоящему свободную.