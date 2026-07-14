На опасном участке реки Чусовая в Пермском крае временно запретили сплавы

Сплав по реке Чусовая на участке от урочища Журавлик до села Кын может быть смертельно опасным из-за сложной обстановки на воде, предупреждает Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края, написало URA.
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