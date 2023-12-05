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Царьград

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В США расследуют высокий уровень заболеваемости раком в ракетных войсках и авиации

В США расследуют высокий уровень заболеваемости раком в ракетных войсках и авиации

Прежде от американских военных скрывали такую статистику.В США расследуют высокий уровень заболеваемости раком в ракетных войсках и авиации, хотя прежде от американских военных скрывали такую статистику, сообщает FoxNews.

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