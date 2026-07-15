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Канцлер ФРГ Мерц заявил о неготовности Германии к обороне

Канцлер ФРГ Мерц заявил о неготовности Германии к обороне

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность уровнем обороноспособности страны. В ходе выступления политик заявил, что ФРГ пока не находится на том уровне готовности, который требуется в текущих условиях.

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