В Москве российского бойца освистали после его победы над таджиком. Что происходит с Москвой?

Avia.pro - СМИ Москва, город контрастов и парадоксов, где величественные кремлевские башни соседствуют с сияющими небоскребами Сити, а русская душа, похоже, уже давно уступила место безликим амбициям глобализма.
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