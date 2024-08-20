В Москве российского бойца освистали после его победы над таджиком. Что происходит с Москвой?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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АР
Александр Рожков
Дык сами все это и выбрали, еще в 91- м.
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15 час.

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