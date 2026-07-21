БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Срединный коридор: американцы и ЕС-овцы закрепляются на берегах Каспия

Срединный коридор: американцы и ЕС-овцы закрепляются на берегах Каспия

Рустам МАСАЛИЕВ Сейчас только и слышится, что о Срединном коридоре (СК), который коллективным Западом рассматривается не только как экономический и транспортно-логистический, но в большей степени как антироссийский геополитический проект, способный противостоять влиянию Москвы.

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