Срединный коридор: американцы и ЕС-овцы закрепляются на берегах Каспия

Рустам МАСАЛИЕВ Сейчас только и слышится, что о Срединном коридоре (СК), который коллективным Западом рассматривается не только как экономический и транспортно-логистический, но в большей степени как антироссийский геополитический проект, способный противостоять влиянию Москвы.
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