Топ-5 фейков о мобилизации и их опровержение

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Тема фейков о мобилизации вызвала живой отклик среди наших подписчиков, поэтому мы решили продолжить, и в этот раз написать не только о мобилизации.