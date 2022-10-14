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Топ-5 фейков о мобилизации и их опровержение

Топ-5 фейков о мобилизации и их опровержение

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Тема фейков о мобилизации вызвала живой отклик среди наших подписчиков, поэтому мы решили продолжить, и в этот раз написать не только о мобилизации.

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