Губернатор Сахалинской области рассказал о развитии морских портов и строительстве моста на Сахалин на полях ПМЭФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июня, ФедералПресс. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудил перспективы развития региона в интервью с журналистом в открытой студии «ФедералПресс».
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