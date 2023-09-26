Визит Зеленского в Вашингтон закончился двумя конфузами

владимир несмеев Может щелчки по дюнделю немного отрезвили карлика.Нельзя без разрешения покидать стоило.

Леонид Руси Немцы опущенные... Немцы никто... Зеля опустил и ляхов поганых... А пшекско-еврейскому руководству это не понравилось... Они обесценились до нуля. Но Бандерлогия как Бермудский треугольник... Всё там исчезает безвозвратно... Люди кончаются, у Зели только одна роль... клянчить бабло. А что он ещё умеет? Упырь трупами завалил землю и всё ему мало. В аду Зелю заждались черти... Не долго им осталось ждать наркомана