Два ближайших союзника киевского режима — Соединенные Штаты и Польша — явно обозначили пределы своей поддержки для Украины.
Визит Зеленского в Вашингтон закончился двумя конфузами
Комментарии
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владимир несмеев
Может щелчки по дюнделю немного отрезвили карлика.Нельзя без разрешения покидать стоило.
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14 час.
Леонид Руси
Немцы опущенные... Немцы никто... Зеля опустил и ляхов поганых... А пшекско-еврейскому руководству это не понравилось... Они обесценились до нуля. Но Бандерлогия как Бермудский треугольник... Всё там исчезает безвозвратно... Люди кончаются, у Зели только одна роль... клянчить бабло. А что он ещё умеет? Упырь трупами завалил землю и всё ему мало. В аду Зелю заждались черти... Не долго им осталось ждать наркомана
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7 час.
М
Мария
Торговля оружием - самый доходный бизнес. Поэтому пиндосы и развязывают войны по всему миру, в т.ч. на Украине. И писать о том, что америкосы устали от войны....то же самое, что наркоторговец устал от наркомании. Пиндосам очередное счастье привалило. А вот кто устал от войны, так это Россия и Украина, теряющие мужское население в войне.
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2 час.
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