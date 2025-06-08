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Петербургский дневник

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Стали известны подробности прощания с актером Константином Шелестуном

Стали известны подробности прощания с актером Константином Шелестуном

Он скончался от сердечного приступа 4 июня на 51 году жизни Прощание с российским актёром Константином Шелестуном состоится в понедельник в 13:00 в Центре ритуальных услуг на улица Партизанская, дом 8, сообщает пресс-службе НДТ.

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