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Зачем женщине нужно хобби, которое не приносит дохода

Культ продуктивности В 2026 году мир одержим успехом. Каждое увлечение должно монетизироваться. Вы любите рисовать? Открой магазин на маркетплейсе! Умеешь печь? Заведи блог и продавай курсы! Если хобби не приносит денег или пользы для карьеры, оно считается «пустой тратой времени».

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