Авиация МЧС сбросила свыше 160 тонн воды на горящий Crocus City Hall

На здание Crocus City Hall, в котором начался пожар во время теракта, сбросили уже 160 тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России «Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара», — подчеркнули в ведомстве.