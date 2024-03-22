Авиация МЧС сбросила свыше 160 тонн воды на горящий Crocus City Hall

На здание Crocus City Hall, в котором начался пожар во время теракта, сбросили уже 160 тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России «Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара», — подчеркнули в ведомстве.
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