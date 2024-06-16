Команду проекта BEER заподозрили в инсайдерской торговле

13 июня 2024 года мемкоин BEER потерял более 80% своей стоимости. Криптоэксперт под псевдонимом Wazz обвинил разработчиков в инсайдерской торговле заявив, что команда проекта продала токены на сумму более $15 000 000, что спровоцировало резкое падение курса.