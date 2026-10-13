Watch: Rams' Alaric Jackson punches Bills' Bradley Chubb after MNF loss

Left tackle Alaric Jackson delivered a punch to linebacker Bradley Chubb after his Los Angeles Rams lost to the Buffalo Bills in primetime.
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