Росгвардия в деле: задержание дебошира с уголовным прошлым в Краснодаре

35-летний приезжий устроил конфликт в одной из краснодарских пиццерий. Мужчина почти год разыскивался Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Республика Башкортостан за уклонение от исправительных работ.
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