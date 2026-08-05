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«Я — Наталия, а не Наталья»: почему звезда сериала «За все тебя благодарю» оставила кино ради мужа и троих сыновей

«Я — Наталия, а не Наталья»: почему звезда сериала «За все тебя благодарю» оставила кино ради мужа и троих сыновей

На экранах героини Наталии Солдатовой часто проживали сложные, полные драматизма судьбы. Самой же актрисе, получившей известность после сериала «За все тебя благодарю», на пике популярности пришлось сделать выбор.

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