Протоиерей Дмитрий Моисеев ответил на вопрос: можно ли забирать конфеты с могил

Протоиерей Дмитрий Моисеев пояснил, допустимо ли забирать конфеты с могил. Священник отметил, что детям это не запрещается, но важно сохранять благоговейное отношение и не превращать посещение кладбища в погоню за угощениями.
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