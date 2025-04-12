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10 правил экстренной уборки на пути к идеально чистой квартире

10 правил экстренной уборки на пути к идеально чистой квартире

Бывало у вас такое, что дома полный бардак, а на пороге вот-вот должны появиться гости? И когда времени до их прибытия остается меньше часа, у вас есть только два варианта развития событий: оставить все как есть и прослыть в их глазах абсолютным грязнулей или заняться экстренной уборкой, о которой мы и хотим рассказать в нашей статье.

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