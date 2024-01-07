Скопинский епископ Питирим предложил запретить разврат и вернуть вытрезвители

Список, который одобряет сам епископ, оказался достаточно большим и разноплановым. В качестве положительных примеров царского времени священник назвал, например, монархию, изучение церковнославянского языка в школах и юлианский календарь.
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