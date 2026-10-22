Воронежская областная Дума 22 октября приняла закон о продлении налоговых льгот для подразделений «Почты России» в регионе — преференции будут действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.
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