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В ЕС назвали безальтернативной «формулу мира» Зеленского

В ЕС назвали безальтернативной «формулу мира» Зеленского

На Западе не рассматривают альтернатив так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в вопросах урегулирования конфликта Москвы и Киева, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.

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