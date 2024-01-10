В ЕС назвали безальтернативной «формулу мира» Зеленского

На Западе не рассматривают альтернатив так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в вопросах урегулирования конфликта Москвы и Киева, заявил «Известиям» представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.
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