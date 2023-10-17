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Reuters: Индия отказывается платить за российскую нефть юанями

Reuters: Индия отказывается платить за российскую нефть юанями

Правительство Индии не желает расплачиваться за российскую нефть в юанях и на текущий момент уже задолжала за проведенные поставки не менее семи партии нефти, которая предназначена для местных заводов по нефтепереработки.

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