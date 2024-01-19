Писториус: Германия не может «идти ва-банк» в вопросе военной помощи Украине

Германия не может «идти ва-банк» в вопросе военной помощи киевской стороне. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус.
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