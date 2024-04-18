Барнаул — в лидерах по росту. Эксперт объяснил, что будет с ценами на "вторичку"

Рынок подержанных квартир "подтягивается" за ценниками на дефицитные новостройки Барнаул вошел в тройку городов России по росту цены квадратного метра жилья на вторичном рынке по итогам трех месяцев 2024 года.
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