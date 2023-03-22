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Актриса Алена Яковлева намекнула на двуличие сбежавшей Чулпан Хаматовой

Актриса Алена Яковлева намекнула на двуличие сбежавшей Чулпан Хаматовой

Актриса Алена Яковлева осудила свою коллегу Чулпан Хаматову за двуличную позицию в отношение специальной военной операции.

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