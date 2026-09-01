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Новости Липецка

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Писатель с липецкими корнями написал книгу о святом Силуане Афонском

Писатель с липецкими корнями написал книгу о святом Силуане Афонском

Писатель Роман Богословский написал художественно-биографический роман о своем земляке, преподобном Силуане Афонском, который родился в селе Шовское под Лебедянью.

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