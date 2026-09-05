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Звезда первых «Елок» и «Волкодава» Павел Меленчук умер в возрасте 31 года

Звезда первых «Елок» и «Волкодава» Павел Меленчук умер в возрасте 31 года

Отец сообщил о прощании с актером Павлом Меленчуком в Калининграде Российский актер театра и кино Павел Меленчук умер в возрасте 31 года.

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