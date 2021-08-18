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В офисе Зеленского заявили о бессмысленности демократии на Украине

В офисе Зеленского заявили о бессмысленности демократии на Украине

Политик высказался о бессмысленности построения демократии в стране. По его словам, события в Афганистане продемонстрировали неприспособленность к реальному миру "идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию".

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