В офисе Зеленского заявили о бессмысленности демократии на Украине

Политик высказался о бессмысленности построения демократии в стране. По его словам, события в Афганистане продемонстрировали неприспособленность к реальному миру "идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию".
Политик высказался о бессмысленности построения демократии в стране. По его словам, события в Афганистане продемонстрировали неприспособленность к реальному миру "идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию".
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