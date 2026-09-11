Поражение христианских демократов на выборах в Саксонии-Анхальт повлияло на репутацию канцлера Мерца

На выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала рекордные 43,8% голосов, превысив предыдущие результаты в два раза.
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