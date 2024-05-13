Решение TikTok полноценно вернуться в Россию объяснили

Основатели соцсети TikTok вероятно, опасаются, что через некоторое время приложение с его привычным функционалом будет ограниченно работать на территории западных стран из-за определенного давления на платформу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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